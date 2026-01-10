Concejales de San Pedro de la Paz cuestionan la defensa del alcalde Spoerer en el escándalo del ‘Caso licencia’

Concejales de San Pedro de la Paz expresan su sorpresa ante nuevos detalles del “Caso licencia” que involucra al alcalde Juan Pablo Spoerer.

Los concejales de San Pedro de la Paz han manifestado su creciente asombro ante los recientes antecedentes revelados sobre el “Caso licencia”, que afecta al alcalde Juan Pablo Spoerer. Según los ediles, la información proporcionada por el alcalde no es clara y genera más incertidumbre sobre la situación.

Un reportaje de la unidad de investigación de Bío Bío Chile ha expuesto que Spoerer, quien se desempeñaba como seremi de deportes en 2019, fue multado por exceso de velocidad en Yumbel, donde fue sorprendido conduciendo un vehículo fiscal a 124 kilómetros por hora en una zona limitada a 100. Esta infracción resultó en la retención de su licencia de conducir y una multa que, según se ha informado, fue pagada cinco años después.

Además, la investigación reveló que el alcalde obtuvo un duplicado de su licencia de conducir de manera irregular y que se emitió una orden de arresto en su contra por rebeldía, tras no presentarse a pagar la multa en el juzgado de policía local de Yumbel.

La concejala Yasna Mardones ha criticado la falta de claridad en las explicaciones del alcalde, señalando que “en vez de dar respuestas claras, se contradice en las fechas y él sigue mencionando que es un error, pero lamentablemente se transformó en un delito”.

Por su parte, el concejal José Caballero ha cuestionado la veracidad de las afirmaciones de Spoerer sobre un viaje a Yumbel para obtener una carpa para eventos, indicando que dicha carpa nunca llegó al municipio y que se tuvo que buscar otra alternativa.

El alcalde Juan Pablo Spoerer ha defendido su posición, afirmando que pagó la multa durante un viaje a Yumbel, donde supuestamente se dirigía a conseguir la carpa, después de haber sido alertado el 21 de abril sobre la infracción pendiente. Sin embargo, recibió su licencia de conducir nuevamente el 26 de junio, dos meses después de la notificación.

Este caso ha generado un intenso debate en el concejo municipal, donde los ediles continúan exigiendo claridad y transparencia en la gestión del alcalde.