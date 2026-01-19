Evacuan sectores de Laja en Biobío por incendio forestal: Senapred activa medidas de seguridad y alerta roja

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) ha instado a la evacuación de dos áreas en la comuna de Laja, en la región del Biobío, debido a un incendio forestal activo.

Este llamado a la evacuación afecta específicamente a los sectores de Chillico y la Ruta Q-90. Senapred ha activado la mensajería SAE, recordando a la población que “actúe con calma y acate las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta”. Además, se ha enfatizado la importancia de considerar las necesidades de las mascotas durante el proceso de evacuación.

Hasta las 12:40 horas de este lunes, Senapred reportó que hay 26 incendios en combate, 29 controlados y 7 extinguidos en todo el país. La situación ha llevado a que se mantenga la Alerta Roja en las regiones de Ñuble y Biobío, vigente desde el 17 de enero, mientras los equipos de emergencia continúan trabajando en el terreno para controlar los siniestros.

En el contexto de estos incendios, se ha revelado que un camping podría ser un punto de interés para la Fiscalía, en relación con las causas de los incendios forestales en la zona. La situación sigue siendo monitoreada de cerca por las autoridades, que están en constante comunicación con la población afectada.