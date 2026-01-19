Pangal Andrade sufre accidente leve durante grabaciones de la segunda temporada de su programa “El Clan” en Canal 13

El ex chico reality y deportista Pangal Andrade sufrió un accidente durante las grabaciones de la segunda temporada de su programa «El Clan» en Canal 13.

La periodista Cecilia Gutiérrez comunicó a través de sus redes sociales que Andrade tuvo un pequeño accidente en una localidad cercana a Coyhaique, lo que requirió su traslado al hospital para recibir atención médica. En el centro de salud, le fueron administrados puntos, aunque Gutiérrez aseguró que el incidente no fue grave y que el deportista se encuentra bien.

El programa «El Clan» ha sido un éxito entre los seguidores de la televisión chilena, y la segunda temporada era esperada con gran entusiasmo. Sin embargo, el accidente de Andrade ha generado preocupación entre sus fans, quienes han estado atentos a su estado de salud. Hasta el momento, no se han proporcionado más detalles sobre las circunstancias que rodearon el accidente, pero se ha confirmado que Andrade está estable y fuera de peligro.

Cabe destacar que, además de este incidente, Pangal Andrade y otros miembros del programa enfrentan una formalización por encender fuego en el Parque Nacional, lo que añade un contexto complicado a la situación del programa. La producción de «El Clan» continúa, aunque el accidente ha interrumpido temporalmente las grabaciones.