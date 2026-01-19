Kast revela que el 20 de enero anunciará su gabinete de 25 ministros, generando gran expectativa en la política nacional

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, ha anunciado que presentará su gabinete completo antes del cambio de mando, con un total de 25 autoridades.

Kast confirmó que el anuncio oficial de su gabinete se llevará a cabo el martes 20 de enero, y que incluirá tanto ministros como subsecretarios y jefaturas clave dentro de su administración. En sus declaraciones, el presidente electo aseguró: “Sin falta estarán nominadas todas las personas que van a ejercer cargos de responsabilidad desde el gabinete de nuestro gobierno”.

Este anuncio se produce en un contexto de gran expectativa tanto en el ámbito político como en la opinión pública, ya que se anticipa una mezcla de figuras de partidos tradicionales, expertos técnicos y representantes del sector privado en su futuro gabinete. Kast enfatizó que la composición del gabinete reflejará las prioridades de su programa de gobierno, con un enfoque particular en temas como la seguridad pública, el crecimiento económico, la gestión social y el orden institucional.

Además, el presidente electo indicó que algunos de los cargos podrían ser ocupados por representantes de diferentes sectores políticos que han mostrado apoyo a su proyecto. Fuentes cercanas a su equipo han señalado que, aunque ya hay acuerdos avanzados en varias carteras, aún quedan detalles por confirmar antes de la publicación oficial de los nombres y cargos, lo que podría suceder en los próximos días.

La presentación del gabinete se realizará en la Oficina del Presidente Electo (OPE), ubicada en la comuna de Las Condes, y está programada para las 20:30 horas, en un horario considerado de alta audiencia.