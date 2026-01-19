LA LOM, la innovadora banda de música instrumental, llega a Chile con su primera gira sudamericana en 2026

El trío estadounidense The Los Angeles League of Musicians, conocido como LA LOM, ha anunciado su primera gira por Sudamérica, con una parada programada en Santiago para el 24 de abril de 2026 en el Club Chocolate.

LA LOM, que se formó en California a finales de la década pasada, ganó reconocimiento con su álbum debut titulado “The Los Angeles League of Musicians”, lanzado en 2024. Este trabajo incluye trece canciones que fusionan diversas corrientes musicales de América, abarcando géneros como el jazz, el country estadounidense, la chicha peruana y la música folklórica latinoamericana. El trío está compuesto por Zac Sokolow en la guitarra, Jake Faulkner en el bajo y Nicholas Baker en la batería.

Antes de su álbum debut, LA LOM presentó un adelanto de su música con el EP “LA LOM” en 2022, donde exploraron ritmos caribeños en temas como “Alvarado”. Desde entonces, han continuado su exploración musical, incorporando influencias de los años 50 y 60 en Estados Unidos, rescatando elementos del soul y el rockabilly. Esta diversidad de estilos se refleja en la atmósfera de sus presentaciones en vivo, donde buscan hacer bailar al público.

Uno de los temas más destacados de su repertorio es “Danza de LA LOM”, que presenta sonidos hipnóticos inspirados en bandas peruanas como Los Wemblers de Iquitos y Los Mirlos. De hecho, LA LOM rinde homenaje a Los Mirlos interpretando su famosa “Danza de Los Mirlos”. Además, su canción “San Fernando Rose” muestra un lado más introspectivo y nostálgico, evocando emociones presentes en la música del Cono Sur.

Las entradas para el concierto en Santiago ya están disponibles a través de Puntoticket, con precios que incluyen cargos por servicio. Este evento está destinado a mayores de 18 años.