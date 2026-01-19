Unión Española evalúa desvinculación de Emiliano Vecchio por conflictos internos y ausencias a entrenamientos en pretemporada

La incertidumbre se apodera de Unión Española, que enfrenta problemas tanto deportivos como internos, incluyendo la posible desvinculación de Emiliano Vecchio.

Unión Española, que descendió a la Primera B en la última temporada, se encuentra en una situación complicada. A la presión por el rendimiento del equipo se suma un conflicto con uno de sus refuerzos, Emiliano Vecchio, quien podría ser despedido debido a problemas con la dirigencia. Según el medio Independencia Hispana, la directiva del club está considerando seriamente rescindir el contrato del jugador, citando un conflicto interno con el gerente Sabino Aguad y la falta de asistencia a entrenamientos por parte del futbolista.

Emiliano Vecchio, conocido como el “Gordo“, fue presentado como nuevo refuerzo de Unión Española a finales de diciembre con la esperanza de ayudar al equipo a regresar a la máxima categoría del fútbol chileno. Sin embargo, su situación ha cambiado drásticamente en poco tiempo. Gonzalo Villagra, el director técnico del equipo, ha confirmado que Vecchio no ha sido considerado para los amistosos de pretemporada, indicando que “no está en condiciones de ser citado“.

La controversia se intensifica con las declaraciones de Virginia Tissera, pareja de Vecchio, quien ha criticado abiertamente a la directiva del club. En una entrevista con AS Chile, Tissera afirmó que Aguad ha maltratado a su pareja, mencionando que le decía “estás cabrón” y cuestionando por qué se le pidió que se uniera al equipo si se le iba a tratar de esta manera. Además, Tissera denunció que la directiva no ha cumplido con los acuerdos relacionados con la vivienda y el transporte del jugador.

La situación de Emiliano Vecchio en Unión Española sigue siendo incierta, y el futuro del jugador en el club podría definirse en los próximos días, mientras la directiva evalúa sus opciones. La presión sobre el equipo aumenta a medida que se acerca el inicio de la temporada en la Primera B.