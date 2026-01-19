Kast se reúne con Boric y su gabinete para coordinar acciones ante la emergencia por incendios forestales en Chile

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, llegó a La Moneda para reunirse con el actual mandatario, Gabriel Boric, en el contexto de la emergencia por incendios forestales que han afectado a las regiones de Ñuble y Biobío.

La reunión se llevó a cabo a las 11 de la mañana, tras un anuncio realizado por Boric a través de sus redes sociales el domingo por la tarde. En su mensaje, el presidente destacó que se había comunicado con Kast para mantenerlo informado sobre la situación de los incendios y que se reunirían para compartir información actualizada.

Kast, quien se reunió previamente de manera telemática con posibles integrantes de su futuro gabinete, ha mencionado a Fernando Barros como candidato a ministro de Defensa e Iván Poduje para el cargo de ministro de Vivienda. Durante su visita a La Moneda, Kast sostuvo una reunión de coordinación con su equipo para analizar la situación de emergencia y evaluar posibles acciones a seguir.

En una conferencia de prensa posterior, Kast evitó criticar al gobierno actual por su gestión durante la crisis, aunque subrayó que la responsabilidad de enfrentar la emergencia recae en la administración de Boric. “Esperamos que el Gobierno enfrente bien, de manera rápida y eficiente, el tema de la emergencia”, afirmó. También hizo hincapié en la importancia de contar con información precisa sobre los daños en viviendas, infraestructura y servicios afectados, lo que será crucial para la reconstrucción, un tema que será prioritario en su futura administración.

El presidente Boric, por su parte, agradeció a Kast y su equipo por su disposición a colaborar en la gestión de la emergencia. “El Estado ha estado desplegado desde el primer momento”, indicó Boric, mientras que Kast destacó la relevancia de la información proporcionada por el gobierno actual para enfrentar la crisis y prepararse para futuras emergencias climáticas.

Kast también hizo un llamado a la prevención y a la responsabilidad en la gestión de ayudas durante la emergencia. En su visita, estuvo acompañado por miembros de su equipo, entre ellos Claudio Alvarado, Iván Poduje, María Jesús Wulf y Martín Arrau, quienes se perfilan como posibles integrantes de su gabinete.

El anuncio oficial de los 25 secretarios de Estado de Kast está programado para este martes a las 20:00 horas. En otro contexto, la fiscal regional Nayalet Mansilla informó que no hay investigaciones que hayan determinado intencionalidad en los incendios en Ñuble. Además, se mencionó que la audiencia de preparación de juicio oral contra Cathy Barriga se llevará a cabo el 2 de febrero, en relación a acusaciones del Consejo de Defensa del Estado y la Fiscalía Oriente.

Por último, la Comisión para el Mercado Financiero ha entregado el visto bueno final para que una entidad comience a operar en un año, con el objetivo de identificar territorios con mayor probabilidad de ignición y propagación de incendios forestales.