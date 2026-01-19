Trump propone a Putin unirse a la Junta por la Paz en Gaza, según declaraciones del Kremlin sobre la iniciativa

El Kremlin ha confirmado que el expresidente estadounidense Donald Trump ha extendido una invitación al presidente ruso Vladimir Putin para que se una a la Junta por la Paz en Gaza, un organismo que se encargará de supervisar un gobierno de transición en el territorio palestino. Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, declaró en una rueda de prensa que “efectivamente, el presidente Putin ha recibido por canales diplomáticos la propuesta de entrar a formar parte de la Junta de la paz. En estos momentos estudiamos todos los detalles de la propuesta”.

Peskov también manifestó su confianza en que se puedan “aclarar todas las dudas” en los próximos contactos con los representantes estadounidenses. Esta invitación se produce en un contexto de creciente interés internacional por la situación en Gaza, donde se busca establecer un marco de gobernanza y reconstrucción tras los recientes conflictos.

La Junta por la Paz, según se ha informado, incluirá a figuras destacadas como el ex primer ministro británico Tony Blair, el secretario de Estado de EE. UU. Marco Rubio, el emisario de la Casa Blanca Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno de Trump. Además, se ha revelado que Trump también ha invitado a otros líderes internacionales, incluyendo al rey Abdalá II de Jordania, al presidente turco Recep Tayyip Erdogan y al mandatario argentino Javier Milei.

La creación de esta Junta se enmarca dentro de la fase dos del plan de paz de Trump para Gaza, que contempla la formación de un gobierno de tecnócratas en la región y el desarme del movimiento islamista Hamás. La Casa Blanca ha anunciado que durante el Foro de Davos, que se lleva a cabo esta semana en Suiza, se proporcionará más información sobre los países que formarán parte de la Fuerza Internacional de Estabilización (ISF), un contingente de la ONU que se encargará de garantizar la seguridad y la desmilitarización de Gaza, tal como se establece en el plan de paz del expresidente estadounidense.