Tragedia en Entremares: Aracelli López pierde a dos familiares en devastadores incendios del Biobío y Ñuble

Una tragedia personal ha golpeado al grupo musical Entremareas, que recientemente se presentó en el Festival del Huaso de Olmué, tras la pérdida de dos seres queridos de su baterista, Aracelli López, a causa de los devastadores incendios forestales que afectan las regiones del Biobío y Ñuble en Chile.

La noticia de la tragedia se conoció el mismo día en que la banda debía actuar en el escenario del Patagual, lo que generó un ambiente de profundo dolor entre sus integrantes. La vocalista del grupo, Kriss Meyer, compartió su consternación en una entrevista con TVN, donde expresó: “Estamos muy tristes por todo lo que está ocurriendo en la octava región y Ñuble. Lamentablemente, hay pérdidas y personas que ya no están en este plano y nos duele en el alma”.

Meyer también envió un mensaje de apoyo a la familia de su compañera, especialmente a Sara, la ahijada de Aracelli López, quien ha sufrido la pérdida de su madre y su hermano en el incendio ocurrido en Lirquén. “Queremos expresar a través de la distancia todo nuestro sentir a Sara, quien perdió a su mamá y hermano en el incendio de Lirquén y estamos muy dolidos y consternados por la tragedia que vivimos a nivel país”, añadió la cantante.

A pesar del dolor que atraviesa la banda, decidieron continuar con su presentación en Olmué, aunque reconocieron que el espectáculo estaría marcado por la emoción. “Si bien es cierto que hoy lo vamos a dar todo, será un show muy bonito, pero también con mucho dolor y tristeza”, comentó Meyer antes de subir al escenario. La artista concluyó diciendo que sería un espectáculo lleno de “mucha fuerza y ánimo, de mucho amor para todas las familias”.

En el contexto de esta tragedia, el Gobierno de Chile actualizó el balance oficial de la emergencia, reportando un total de 19 personas fallecidas y la destrucción total de al menos 325 viviendas en las regiones afectadas, una catástrofe que ha sido calificada por las autoridades como de magnitud extrema.