Artemis II inicia su camino hacia la Luna: detalles sobre el lanzamiento, la tripulación y cómo seguirlo en vivo

Este fin de semana se dio inicio a la misión Artemis II de la NASA, que tiene como objetivo enviar humanos a la órbita lunar este año, marcando el regreso de la exploración humana a la Luna tras más de 50 años desde las misiones del programa Apolo.

A diferencia de las misiones anteriores, Artemis II no incluirá un alunizaje; en esta fase, la tripulación solo orbitará el satélite natural de la Tierra. El alunizaje está programado para la siguiente misión, Artemis III. Actualmente, la primera etapa de Artemis II está en marcha, con la NASA trabajando en los preparativos del vehículo espacial que llevará a los astronautas a la órbita lunar. El lanzamiento está programado para el 6 de febrero, aunque los preparativos previos requieren varios días de trabajo.

El cohete SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial) y la cápsula Orion llegaron a la plataforma de lanzamiento 39B después de un cuidadoso traslado de casi 12 horas desde el Edificio de Ensamblaje de Vehículos (VAB) en el Centro Espacial Kennedy, en Florida. Este movimiento se realizó a una velocidad de solo 1,32 kilómetros por hora, y la NASA transmitió el proceso en vivo a través de sus canales oficiales.

Una vez que el SLS se encuentra en la plataforma, los ingenieros y técnicos de la NASA comenzarán a preparar la nave para un ensayo general, donde se llevarán a cabo pruebas de abastecimiento de combustible y procedimientos de cuenta regresiva. La NASA ha indicado que podrían ser necesarios ensayos adicionales para asegurar que el vehículo esté completamente listo para el vuelo. En caso de que se requieran más ajustes, el SLS y Orion podrían ser trasladados de nuevo al VAB para trabajos adicionales antes del lanzamiento.

La tripulación de Artemis II está compuesta por los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con el astronauta de la Agencia Espacial Canadiense (CSA), Jeremy Hansen. Una vez que inicien su viaje, la misión durará aproximadamente 10 días, durante los cuales orbitarán la Luna antes de regresar a la Tierra.

La NASA continúa trabajando en los detalles de la misión y se espera que la fecha de lanzamiento se confirme en función de factores como el clima y el estado de la nave.