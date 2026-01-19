TECHO-Chile lanza campaña “Donde Chile nos necesita” para apoyar a familias afectadas por incendios forestales en Ñuble y Biobío

TECHO-Chile lanza campaña solidaria para apoyar a familias afectadas por incendios en Ñuble y Biobío.

Ante la grave situación provocada por los incendios forestales que continúan afectando a las regiones de Ñuble y Biobío, la organización TECHO-Chile ha iniciado su campaña solidaria “Donde Chile nos necesita“. Esta iniciativa está destinada a proporcionar apoyo urgente a las familias que han sufrido pérdidas significativas en sus condiciones de vida debido a la emergencia.

TECHO-Chile ha comenzado a trabajar de manera activa en las áreas más impactadas, colaborando con otras instituciones para ofrecer ayuda oportuna y focalizada. La campaña tiene como objetivo movilizar recursos de manera eficiente, priorizando a aquellas familias que han perdido sus hogares o sus fuentes de ingresos a causa de los incendios.

Gonzalo Rodríguez, Director Ejecutivo de TECHO-Chile, destacó la importancia de una respuesta rápida y solidaria ante esta crisis. “Nuestro trabajo hoy está enfocado en acompañar a las familias desde el primer momento, asegurando apoyo concreto y oportuno en uno de los momentos más difíciles que pueden enfrentar“, afirmó. Además, Rodríguez subrayó que “la colaboración de la ciudadanía es clave para llegar a quienes más lo necesitan y comenzar, junto a ellos, el camino de la recuperación“.

La campaña “Donde Chile nos necesita” hace un llamado a la ciudadanía para reunir aportes monetarios que permitan atender las necesidades inmediatas derivadas de la emergencia, tales como soluciones habitacionales de emergencia y apoyo básico para las familias damnificadas. Las donaciones pueden realizarse a través de la Cuenta Corriente de Banco Estado 7030, RUT 65.533.130-1, correspondiente a la Fundación Un Techo para Chile. Para más información sobre la campaña y las acciones en terreno, se ha habilitado el correo emergencia.chile@techo.org.

TECHO-Chile ha difundido su llamado solidario a través de sus redes sociales, destacando la coordinación con diversas entidades para apoyar a las familias afectadas. La organización reafirma su compromiso con las comunidades más vulnerables en situaciones de crisis, guiada por la convicción de que es fundamental estar presentes donde Chile más lo necesita.