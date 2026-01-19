AFC activa nuevos beneficios del Seguro de Cesantía y reduce requisitos para afectados por incendios en Biobío y Ñuble

La Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) ha anunciado la activación de beneficios especiales y la reducción de requisitos para acceder al Seguro de Cesantía, en respuesta al Estado de Catástrofe declarado en las regiones de Ñuble y Biobío debido a los devastadores incendios que han afectado a la zona.

Los nuevos beneficios están dirigidos a todos los habitantes de Ñuble y Biobío que se encuentren en situación de cesantía, incluyendo a aquellos que hayan perdido su empleo antes o durante la catástrofe. Esto significa que cualquier persona que cumpla con estas condiciones podrá acceder a un mejoramiento en los pagos del Seguro de Cesantía.

Para quienes ya están recibiendo el Seguro de Cesantía, se mejorarán los próximos dos pagos de su beneficio. Por otro lado, los nuevos beneficiarios que cumplan con los requisitos y no hayan solicitado previamente el Seguro de Cesantía también recibirán un aumento en los primeros dos pagos. Además, aquellos que están recibiendo el Fondo de Cesantía Solidario (FCS) y se encuentren en su último pago durante el periodo de catástrofe, obtendrán dos pagos adicionales automáticos si continúan cesantes, equivalentes al 30% de su renta imponible promedio.

En cuanto a los requisitos para postular, se ha decidido reducir el número de cotizaciones exigidas. Para los trabajadores con contrato indefinido o de casa particular, el requisito se ha reducido de 10 a 8 cotizaciones mensuales. Para aquellos con contrato a plazo fijo o por obra, el número de cotizaciones requeridas baja de 5 a 4. Asimismo, para el Fondo de Cesantía Solidario, la exigencia se reduce de 10 a 8 cotizaciones mensuales, independientemente del tipo de contrato.

Los interesados en solicitar el Seguro de Cesantía mejorado pueden hacerlo mientras la declaración de zona de catástrofe esté vigente o hasta 60 días después de su finalización. Para realizar la solicitud, deben ingresar al sitio web de la AFC con su RUT y Clave Única o Clave AFC. Es necesario contar con la cédula de identidad vigente, un finiquito u otro documento que acredite la cesantía, y un contrato de trabajo que indique la dirección donde se desempeñaban. También existe la opción de realizar el trámite en alguna de las 53 sucursales de la AFC.

Esta medida busca brindar apoyo a los afectados por la crisis en las regiones de Ñuble y Biobío, facilitando el acceso a los beneficios del Seguro de Cesantía en un momento crítico.