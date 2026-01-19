Kast y Boric unen fuerzas en punto de prensa para abordar la emergencia por incendios en el Biobío

En medio de la crisis provocada por el megaincendio en la región del Biobío, el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, ofreció una conferencia de prensa donde abordó la situación actual y la respuesta del gobierno ante la emergencia.

Durante su intervención, Kast enfatizó la necesidad de que el gobierno en funciones actúe con rapidez y coordinación para enfrentar los incendios que afectan diversas áreas del Biobío. A pesar de la gravedad de la situación, el presidente electo se abstuvo de criticar las acciones del gobierno de Gabriel Boric, destacando que su enfoque es colaborar en lo que sea necesario para mitigar los efectos de la emergencia.

Kast, quien asumirá una cartera técnica en su futuro gabinete, subrayó la importancia del proceso de reconstrucción que se llevará a cabo una vez que la emergencia haya sido controlada. “No queremos que se repita lo que ocurrió en Valparaíso, donde ha pasado mucho tiempo sin que las familias hayan recuperado su hogar”, expresó, refiriéndose a las lecciones aprendidas de la reconstrucción tras el devastador incendio de 2014 en esa ciudad.

Al ser cuestionado sobre la gestión del gobierno actual y si hubo una respuesta lenta durante las primeras horas de la emergencia, Kast optó por no emitir juicios críticos, afirmando que lo más relevante en este momento es “mirar adelante”. “La autocrítica tendrá que hacerla la persona que está a cargo el día de hoy, que es el presidente Boric”, añadió, reiterando su disposición a colaborar en la crisis.

La situación en el Biobío sigue siendo crítica, con múltiples focos de incendio que han afectado a comunidades enteras, lo que ha llevado a la movilización de recursos y equipos de emergencia para combatir el fuego y asistir a los damnificados.