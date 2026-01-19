Arturo Vidal envía mensaje de esperanza a Chile ante devastadores incendios forestales en Ñuble y Biobío

El futbolista Arturo Vidal mostró su apoyo a las víctimas de los incendios forestales en Chile a través de sus redes sociales.

El jugador de Colo Colo, Arturo Vidal, utilizó su cuenta de Instagram para enviar un mensaje de aliento a quienes han sido afectados por los devastadores incendios que han impactado las regiones de Ñuble y Biobío. En sus historias, el “King” expresó: “Muchas fuerzas a todos quienes han sido afectados por los incendios y mucho aguante a los que están ayudando a combatir la situación”. Además, añadió: “Saldremos de esta, Chile”.

Los incendios han tenido un impacto trágico, con un saldo de 19 personas fallecidas, 325 viviendas destruidas y más de 1.500 damnificados, según cifras proporcionadas por el Gobierno. En respuesta a la crisis, las autoridades han implementado un toque de queda en las localidades de Lirquén, Penco, Nacimiento y Laja, en la región del Biobío, para controlar la situación.

Alicia Cebrián, directora nacional de Senapred, informó que “los incendios siguen activos” y que los siniestros “más importantes no están controlados aún”, lo que subraya la gravedad de la situación en el sur del país. Las autoridades continúan trabajando para mitigar los efectos de estos desastres naturales y brindar apoyo a los afectados.