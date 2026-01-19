Alejandro Tabilo: el tenista chileno busca consolidar su lugar en el top 100 y enfrentar nuevos desafíos en 2026

El tenista chileno Alejandro Tabilo se posiciona como una de las figuras más destacadas del circuito internacional, ocupando actualmente el puesto 81 en el ranking ATP, lo que lo convierte en el número uno de Chile y en la segunda raqueta nacional en la historia del tenis del país. Con un calendario competitivo por delante, Tabilo busca consolidar su lugar en el top 100 y seguir avanzando en su carrera profesional.

Luis Canal, especialista en el seguimiento del ATP, ha analizado el momento actual de Tabilo, quien ha tenido un año lleno de desafíos y logros. A pesar de haber enfrentado lesiones significativas, como un edema óseo en la muñeca y un desgarro abdominal que lo apartaron de Wimbledon, el tenista ha logrado recuperarse y cerrar el año con buenos resultados en Asia. Tabilo ha alternado victorias importantes con derrotas ajustadas ante jugadores de renombre como Alexander Zverev y Lorenzo Musetti, lo que ha puesto de manifiesto su capacidad para competir al más alto nivel.

Su entrenador, Nicolás Massú, ha destacado el progreso de Tabilo, señalando que “su regularidad y capacidad para mantener la concentración en momentos de presión se merecen el puesto de primer tenista nacional con proyección de ascender aún más”. Con la mirada puesta en el futuro, Tabilo se prepara para una serie de competiciones que incluyen el Australian Open 2026, donde competirá junto a Cristian Garin y otros compatriotas, y el Chile Open, un ATP 250 que se llevará a cabo en marzo de 2026 en Santiago.

La agenda de Tabilo incluye también una exhibición en México, aunque su participación aún está por confirmar debido a la coincidencia con la qualy de la Copa Davis. Los aficionados chilenos están expectantes ante su regreso a la raqueta nacional, siguiendo de cerca sus actuaciones a través de diversas plataformas de transmisión y redes sociales. La comunidad de seguidores complementa su interés con análisis estadísticos y pronósticos en casas de apuestas deportivas, lo que refleja el creciente interés por el tenis en el país.

Con el objetivo de afianzarse en el ranking y mejorar su posición, Tabilo se enfrenta a un año lleno de retos y oportunidades. Los expertos consideran que su capacidad para superar a los máximos exponentes del tenis será clave para su ascenso en la clasificación. Además, su pretemporada se centrará en el entrenamiento en canchas duras, lo que le permitirá fortalecer sus habilidades técnicas y físicas. Tabilo ha expresado su deseo de evitar enfrentamientos tempranos con figuras como Novak Djokovic, aunque reconoce que cada partido es una oportunidad para ganar experiencia y puntos.

En resumen, Alejandro Tabilo se encuentra en un momento crucial de su carrera, con la meta de consolidarse entre los mejores del tenis mundial y continuar su evolución como deportista. Su próximo desafío será el Australian Open, donde buscará demostrar su potencial y seguir avanzando en el circuito internacional.