La contratación por proyectos surge como estrategia para gestionar alzas de carga laboral

Una encuesta a 160 responsables de contratación en Chile, realizada por la consultora global de soluciones especializadas en talento y negocios Robert Half, revela que el 40% de las organizaciones está contratando profesionales de manera temporal, para proyectos específicos.

En un contexto en el que los equipos enfrentan sobrecargas de trabajo, en medio de un escenario económico complejo que limita la toma de decisiones de largo plazo, la tendencia de contratar profesionales por un período definido se posiciona como una estrategia para que las empresas mantengan agilidad, al tiempo que ofrecen a los trabajadores oportunidades para adquirir nuevas experiencias.

Tendencia y estrategia

Desde la perspectiva de los negocios, incorporar profesionales por proyectos permite a las empresas responder a diversas necesidades, entre ellas implementaciones de sistemas, nuevos requerimientos regulatorios, reemplazos por licencias maternales y demandas de carácter tributario.

Según los datos, las situaciones más frecuentes incluyen:

Desarrollo de nuevos productos (58%)

Cobertura de alzas de carga laboral (43%)

Reemplazo de un colaborador por licencia médica o maternal (29%)

“Las organizaciones están recurriendo a la contratación por proyectos como una forma de abordar necesidades específicas de manera rápida y eficiente, sin aumentar su dotación permanente”, señaló Caio Arnaes, director asociado de Robert Half Chile. “En muchos casos, las empresas buscan profesionales que puedan asumir desafíos como desarrollar una nueva línea de negocios o reemplazar temporalmente a un colaborador ausente que cumple funciones clave, sin el compromiso de una contratación permanente”.

¿Qué dicen quienes buscan empleo?

Con una tasa de desempleo cercana al 8%, muchos profesionales siguen enfocados en reinsertarse en el mercado laboral y los roles por proyecto se están consolidando como una alternativa cada vez más relevante. El 78% de los profesionales afirma estar dispuesto a aceptar una oferta laboral para un proyecto con duración definida.

Para los profesionales, los roles temporales, frecuentemente vinculados a nuevas iniciativas o a situaciones que requieren refuerzos puntuales, pueden ser altamente estratégicos, ya que les permiten demostrar capacidad de adaptación y respuesta en entornos que no siempre son sencillos. “Cuando se cumplen las expectativas, suele existir la posibilidad de oportunidades de mayor plazo. Incluso cuando eso no ocurre, los profesionales adquieren experiencia valiosa y redes de contacto que pueden impulsar su carrera con un currículum más sólido”, concluyó Arnaes.