¿Cuáles son los límites al usar la IA para tener un CV perfecto?

Tener un curriculum perfecto y prepararse para entrevistas laborales con ayuda de inteligencia artificial (IA) es una práctica común entre los trabajadores de Chile. Según una encuesta de la consultora global de soluciones en talentos y negocios Robert Half, un 54% dice que usa IA para elaborar su currículum (CV) y un 38% para prepararse para entrevistas.No obstante, cuando se hace en exceso, el uso IA puede resultar en desconfianza. Según el director asociado de Robert Half Chile, Caio Arnaes, “informaciones exageradas, especialmente al momento de hablar de la experiencia de un candidato, pueden generar una señal de alerta en la entrevista. Un pedido a una conversación en el idioma listado como fluyente o para desarrollar acerca de los resultados de un puesto que ha ocupado son algunos ejemplos en que se nota la veracidad del curriculum”.Cuando los curriculums “perfectos” permiten avanzar a las primeras fases de contratación, la entrevista con un reclutador sigue como un momento decisivo en una postulación de vacante. Motivos para usar la IA al buscar empleo El sondeo realizado por Robert Half revela que el 69% de los encuestados utiliza la IA al buscar empleo. De ese grupo, un 27% dice usarla para aumentar sus posibilidades de ser convocado a entrevistas, mientras la misma cifra de personas asegura recurrir a ese recurso para sentirse más preparada para las distintas etapas del proceso de selección.Los resultados también muestran que el 35% de los encuestados reportan un impacto positivo al usar la IA, ya sea a través de una mayor confianza o preparación, la recepción de comentarios más positivos o la invitación a más entrevistas.Sin embargo, como señala Arnaes, “existen límites éticos que deben considerarse y respetarse para que la IA apoye, en lugar de socavar, la búsqueda de empleo generando desconfianza entre quienes seleccionan a los candidatos y perjudicando así la búsqueda de empleo”. La importancia del factor humano La elección de un candidato sigue sometida a la evaluación final realizada por un especialista, que se basa en la coherencia, experiencia y transparencia. Eso refuerza la importancia del trabajo de quien recluta al revisar currículos y entrevistar a los candidatos individualmente.“La IA debe ser una herramienta de apoyo, no un sustituto. Si un candidato no puede expresar su experiencia con autenticidad, se notará y podría costarle el puesto. El factor humano sigue siendo fundamental en este proceso”, concluyó Arnaes.