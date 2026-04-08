Optimismo asoma como factor clave para el mercado laboral en 2026

Un escenario más optimista y perspectivas laborales que apuestan por soluciones diversificadas es el que se proyecta para el mercado laboral en 2026, según el análisis realizado por la empresa de reclutamiento especializado Robert Half.

En el marco de la conmemoración de sus 15 años en Chile, la consultora hizo una evaluación positiva tanto del mercado laboral nacional como de su presencia en el país, donde ha consolidado una trayectoria de crecimiento sostenido, reforzando una expansión sólida y de largo plazo.

Razones para el optimismo

Un sondeo con líderes y tomadores de decisiones de empresas nacionales reveló que un 74% de ellos afirma sentirse optimista para este año. Además del entusiasmo, ha ganado terreno la opción de contratar profesionales por proyectos, una opción que permite acceder a talento altamente especializado para cumplir funciones puntuales.

A través de las contrataciones por proyectos, las empresas pueden resolver necesidades críticas como reforzar el equipo ante situaciones de sobrecarga de trabajo, implementación de nuevos proyectos de corto o largo plazo, entre otras situaciones. “Las ventajas apuntan a contar con profesionales experimentados, capaces de incorporarse de manera inmediata para ofrecer soluciones puntuales y estratégicas, sin necesidad de ampliar el equipo de manera permanente, pero con la opción de hacerlo si la situación lo amerita”, analizó el director asociado de Robert Half Chile, Caio Arnaes.

Según la impresión de los consultados, existe una visión optimista para el presente año que se basa en tres pilares principales:

Expectativa de estabilidad económica (62%)

El resurgimiento de proyectos que estaban detenidos (50%)

Expectativa de alcanzar las metas (35%)

Según Arnaes, estos resultados son alentadores, ya que un mayor dinamismo debe necesitar talento para llevar a cabo nuevos proyectos. En esa línea, el ejecutivo destacó que “pueden surgir oportunidades para quienes están buscando empleo y también de una eventual mejora de condiciones para quienes están con trabajo”.

En esa línea, el ejecutivo destacó la importancia que tiene para los trabajadores mantenerse al día con sus habilidades técnicas y conductuales, también conocidas como soft skills, cuya combinación resulta fundamental a la hora de aumentar las opciones de obtener un mejor trabajo. “La clave para tener buenas opciones se relaciona con tener un alto nivel de conocimiento y experiencia, así como mantenerse constantemente actualizados a la hora de adquirir nuevo conocimiento, especialmente en lo que se relaciona con tecnología. Y ni hablar de las soft skills, ya que son decisivas en el ambiente laboral”, recalcó.

Presente en el mercado desde 1948, Robert Half es la primera y más grande firma de soluciones de talento del mundo. Con más de 300 oficinas en 19 países de Norteamérica, Europa, Sudamérica y Asia Pacífico, está en Chile desde 2011, consolidando una presencia regional clave que aporta soluciones de contratación de talentos para cargos estratégicos en áreas como Finanzas, Tecnología, Ingeniería, entre otras.