IA en el curriculum: 5 de cada 10 trabajadores la usa, pero casi el 30% dudan sobre su efectividad

Según una encuesta realizada por la firma global de soluciones de talento y consultoría empresarial Robert Half, el 54 % de los profesionales utiliza inteligencia artificial (IA) para preparar su currículum. Sin embargo, el 28 % señala que no está seguro de que esto marque una diferencia significativa, a medida que las empresas continúan adaptando la forma en que evalúan a los candidatos.

Si bien la IA ya está presente a nivel individual, su rol en los procesos de contratación aún se encuentra en evolución. A medida que su adopción aumenta, también crece el debate sobre cómo debe aplicarse y de qué manera puede escalarse de forma ética y responsable.

Más allá de crear un currículum “ganador”, el 39 % de los profesionales afirma utilizar IA para lograr un mejor desempeño en las entrevistas, por ejemplo, estructurando respuestas, desarrollando ejemplos y construyendo un relato profesional. Otro 23 % la utiliza para simular entrevistas o respuestas como forma de preparación, mientras que el mismo porcentaje recurre a la IA para mejorar la comunicación durante todo el proceso de selección, como la claridad, la objetividad y la precisión del lenguaje.

No obstante, estas mismas prácticas pueden convertirse en las razones por las que las empresas descartan postulaciones.

Procesos de contratación más estratégicos

Las empresas están tomando cada vez mayor conciencia de que algunos candidatos hacen un uso excesivo de la IA, al punto de afectar su credibilidad. Como respuesta, las organizaciones están invirtiendo más tiempo y recursos en filtrar postulaciones y validar credenciales.

Se vuelve necesario contar con procesos de reclutamiento más sofisticados y estratégicos, que incluyan, por ejemplo, la participación de especialistas en selección. Al apoyarse en profesionales especializados, las empresas obtienen una ventaja para detectar inconsistencias, verificar la experiencia real y evaluar habilidades esencialmente humanas como el pensamiento crítico y la comunicación, capacidades que la IA no puede replicar.

De acuerdo con Caio Arnaes, director ejecutivo de Robert Half Chile, “el factor humano se está volviendo fundamentalmente importante. Las entrevistas permiten evaluar la autenticidad de lo que se declara en un currículum y profundizar en ello. Las preguntas que formulan los reclutadores, como cómo los candidatos describen su impacto en los resultados presentados en su currículum, están adquiriendo cada vez mayor relevancia en los procesos de selección”.

Consejos para los trabajadores

Según especialistas en reclutamiento, la clave está en el equilibrio: utilizar la IA como herramienta de apoyo para mostrar la experiencia y las capacidades, sin perder la autenticidad.

Los currículums deben contener información clave que refleje la idoneidad de un profesional para un puesto específico, y los conocimientos y la experiencia deben ser verídicos y verificables, ya que los reclutadores pondrán a prueba y evaluarán los resultados y el impacto real de lo que los candidatos afirman haber logrado durante las entrevistas.

“La IA no garantiza el éxito en un proceso de contratación. Puede ayudar a los candidatos a presentarse de forma más efectiva, pero no sustituye la experiencia real. Lo que puede marcar la diferencia es la capacidad de demostrar impacto, habilidades para resolver problemas y resultados con ejemplos reales y verificables. Eso es lo que demuestra la verdadera capacidad de un profesional”, enfatizó el ejecutivo.