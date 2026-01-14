Karol Lucero responde con humor a coqueteo de seguidora en redes sociales y revela su estado emocional actual

Karol Lucero, conocido comunicador chileno, mantiene una activa presencia en redes sociales, donde cuenta con más de 2,6 millones de seguidores, a pesar de no participar actualmente en programas de televisión o radio. Recientemente, el exrostro televisivo interactuó con su audiencia a través de una dinámica en la que invitó a sus seguidores a enviarle preguntas y comentarios.

Durante esta interacción, un mensaje de una seguidora llamó especialmente la atención por su tono directo. La seguidora, identificándose como “Enfermera de 27”, escribió: “Me encantas y creo que ahora estás mucho más mino… alguna posibilidad?” Lucero respondió a este comentario utilizando un emoticono de la serie Animaniacs y su famosa frase “Hola enfermera”, además de compartir una imagen en la que aparece recostado en un sillón con lentes de sol.

La respuesta de Lucero generó una ola de reacciones entre sus seguidores, quienes comentaron sobre el tono y la referencia de su respuesta. Posteriormente, el comunicador amplió su respuesta en un mensaje más extenso dirigido a la misma seguidora, donde expresó: “Hola enfermera!!! Ahora mismo estoy en un paréntesis emocional… no pienso en citas ni coqueteo, libido en pausa, momentáneamente”. Este comentario se produce en un contexto personal significativo, ya que Lucero se separó de Fran Virgilio en agosto, un hecho que ha sido reconocido por él mismo en ocasiones anteriores.

Además, en la misma publicación, Lucero hizo una petición a la seguidora, solicitando que no le enviara más fotografías, aunque no especificó el contenido de las imágenes recibidas. Este intercambio se ha difundido rápidamente en Instagram, reafirmando el interés que genera cada aparición pública del comunicador en el entorno digital.