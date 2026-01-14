Bonos y beneficios para estudiantes en Chile 2026: guía completa de montos, requisitos y cómo acceder a ellos

El inicio del año 2026 plantea una interrogante crucial para numerosas familias en Chile: ¿qué bonos y beneficios están disponibles para estudiantes y quiénes son elegibles para recibirlos? El Estado chileno ofrece una variedad de apoyos económicos que buscan prevenir la deserción escolar, fomentar la asistencia a clases y asistir a los hogares más vulnerables, abarcando desde la educación básica hasta la educación superior.

Entre los beneficios disponibles, algunos se otorgan de manera automática, mientras que otros requieren postulación y varios dependen del Registro Social de Hogares (RSH). A continuación, se presenta un resumen de los principales bonos para estudiantes en 2026, incluyendo montos, requisitos y destinatarios.

El Bono por Deber Asistencia Escolar está destinado a familias que forman parte del Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades. Este bono no requiere postulación y está dirigido a familias con niños y adolescentes de 6 a 18 años que estén en educación básica o media. Para recibirlo, es necesario que la asistencia escolar mensual sea igual o superior al 85%. El monto es de $10.000 mensuales por cada estudiante que cumpla con este requisito, y el pago se realiza mediante depósito en CuentaRUT o de forma presencial en BancoEstado o Caja Los Héroes.

Otro beneficio es el Bono de Graduación de Cuarto Medio, que se dirige a jóvenes y adultos de 24 años o más que finalicen la enseñanza media. Este bono no requiere postulación y se paga una sola vez. En 2025, el monto fue de $73.048, y para 2026 se ajustará según el IPC.

El Bono Logro Escolar es uno de los incentivos más apreciados, ya que premia el rendimiento académico. Está destinado a estudiantes menores de 24 años, desde 5° básico hasta 4° medio, que pertenezcan al 30% más vulnerable del RSH y que estén dentro del 30% con mejor rendimiento de su generación. Este bono no requiere postulación y se paga una vez al año, generalmente en septiembre. En 2025, los montos fueron de $82.181 para el 15% con mejores notas y $49.310 para el siguiente 15%. Para 2026, el monto aún no ha sido fijado oficialmente.

La Beca Indígena es otro beneficio significativo, dirigido a estudiantes con ascendencia indígena acreditada por CONADI. Los postulantes deben pertenecer al 60% más vulnerable del RSH y tener un promedio mínimo de 5,0. El plazo de postulación se extiende hasta el 31 de enero de 2026, y los montos anuales son de $100.550 para educación básica, $208.280 para media y $654.600 para educación superior, pagados en cuotas durante el año.

La Beca Práctica Técnico Profesional está diseñada para estudiantes técnico-profesionales que inician su práctica. Esta beca ofrece un monto único de $65.000 y el plazo de postulación es hasta el 13 de marzo de 2026.

Por otro lado, la Beca de Integración Territorial apoya a estudiantes que deben trasladarse de su comuna o región para estudiar. Los postulantes deben ser de zonas extremas o aisladas y pertenecer al 80% más vulnerable del RSH, además de tener un promedio mínimo de 5,0. El monto es de 18,7 UTM anuales, lo que equivale a más de $1,3 millones, pagados en 10 cuotas, con un aporte adicional por traslado.

En el ámbito de la educación superior, los apoyos se presentan bajo diferentes nombres, pero cumplen funciones similares a los bonos. Entre los beneficios vigentes para 2026 se encuentran la Beca de Alimentación Junaeb (BAES), la Beca Nuevo Milenio, la Beca Presidente de la República, la Beca de Mantención para la Educación Superior, las Becas de Residencia (Insular e Indígena), la Gratuidad, así como los Créditos CAE y el Fondo Solidario. La mayoría de estos beneficios requieren postulación a través del FUAS, un proceso que se realiza el año anterior.

Es importante destacar que el principal desafío no es la falta de bonos, sino que muchas familias desconocen que pueden recibirlos de forma automática o no actualizan su Registro Social de Hogares. Mantener los datos actualizados es fundamental para acceder a la mayoría de estos apoyos en 2026.