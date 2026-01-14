El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cancelado todas las reuniones programadas con funcionarios iraníes en respuesta a la represión violenta contra manifestantes en Irán, donde se han reportado más de 2.000 muertes en las protestas recientes. Esta decisión marca un cambio significativo respecto a la apertura al diálogo que Trump había insinuado días atrás.

A través de su plataforma Truth Social, Trump no solo anunció la suspensión de los contactos diplomáticos, sino que también instó a los manifestantes iraníes a continuar con sus protestas. En su mensaje, escribió: “¡Patriotas iraníes, sigan protestando! ¡Tomen el control de sus instituciones!” Además, advirtió a las autoridades de Teherán que “guardaran los nombres de los asesinos y los responsables de los abusos. Pagarán un alto precio”.

Trump justificó su decisión al afirmar que no se llevarían a cabo reuniones hasta que cesara la “matanza sin sentido” de los manifestantes. En su publicación, también mencionó que la ayuda estaba en camino y cerró con el acrónimo MIGA, que significa “Make Iran Great Again” (Hacer que Irán vuelva a ser grande).

Este cambio de postura es notable, ya que el domingo anterior, Trump había expresado su disposición a dialogar con el régimen iraní tras recibir una comunicación durante el fin de semana, sugiriendo que se estaba organizando una reunión que podría abrir un canal diplomático en medio de la crisis.

Desde Irán, la respuesta no se hizo esperar. El ministro de Defensa iraní, general de brigada Aziz Nasirzadeh, advirtió a Washington que Irán responderá “con mayor determinación a cualquier nuevo acto de agresión” y que el país se defenderá “hasta la última gota de sangre” si las amenazas se concretan.

La situación en Irán ha escalado rápidamente, con informes de prensa internacional que indican un saldo humano alarmante. Un funcionario iraní confirmó a la agencia Reuters que alrededor de 2.000 personas han perdido la vida en las protestas que han estallado en el país en las últimas dos semanas, lo que intensifica la presión internacional y eleva las tensiones entre Estados Unidos e Irán.