Avenged Sevenfold regresa a Chile en enero de 2026: Entradas disponibles para su esperado concierto en el Estadio Bicentenario

La banda estadounidense Avenged Sevenfold ha confirmado su regreso a Chile con un concierto programado para el 24 de enero de 2026 en el Estadio Bicentenario de La Florida, en el marco de su gira promocional del álbum “Life Is But a Dream…”, lanzado en 2023.

Este esperado espectáculo se reprograma tras la postergación de su gira latinoamericana el año pasado debido a una lesión vocal de su vocalista. La nueva fecha incluye a Mr. Bungle como invitados especiales, lo que añade un atractivo adicional al evento. Este concierto es considerado uno de los más esperados por los aficionados al metal en el país, marcando el regreso de Avenged Sevenfold tras la suspensión de fechas en Argentina y Brasil.

Avenged Sevenfold, originaria de California, ha sido un referente del metal moderno desde finales de los años 90, destacándose por su habilidad para combinar agresividad, técnica y melodía en sus discos. “Life Is But a Dream…” es su más reciente trabajo de estudio, y la actual gira es la oportunidad para presentarlo en vivo a nivel mundial. Los setlists de la banda suelen incluir temas de su nuevo álbum, como “Gave Over” y “Nobody”, además de clásicos como “Bat Country”, “Afterlife” y “Hail to the King”, junto a otras canciones populares como “Nightmare” y “A Little Piece of Heavy”.

Mr. Bungle, liderados por Mike Patton, también formarán parte de la velada, aportando su estilo experimental y su fusión de géneros, lo que promete enriquecer la experiencia del concierto. La venta de entradas sigue activa, y aún hay disponibilidad en todas las ubicaciones del recinto, incluyendo sectores altos, plateas y cancha, lo que permite a los interesados asegurar su lugar para este evento.

El concierto de Avenged Sevenfold en Chile se enmarca dentro de una gira que ha generado gran expectativa entre los seguidores del metal, quienes esperan con ansias la oportunidad de disfrutar de la música en vivo de una de las bandas más influyentes del género.