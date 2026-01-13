Bebé de Collipulli en grave espera de cirugía urgente por craneosinostosis: familia sin respuesta del sistema de salud

Un bebé de Collipulli, diagnosticado con craneosinostosis, sigue esperando su derivación al Hospital Regional de Temuco, a pesar de la urgencia médica.

La situación del menor, que requiere una intervención quirúrgica urgente debido a una malformación que afecta el crecimiento del cráneo, ha sido catalogada como prioritaria por los profesionales de la salud. Sin embargo, hasta el momento, la familia no ha recibido ninguna citación ni confirmación de atención desde el Hospital Regional de Temuco, donde debe ser derivado desde el Hospital de Angol.

El bebé fue evaluado el 31 de diciembre por un pediatra en Angol, quien revisó su historial clínico y determinó que era necesario realizar una derivación para un control con un neurocirujano infantil. A pesar de que ya ha pasado casi un mes desde esa consulta, la madre del bebé, Sandra González, ha expresado su frustración por la falta de respuesta formal y de indicaciones claras sobre el estado del proceso de derivación.

Mientras la familia aguarda, están considerando la opción de buscar atención médica de manera privada, al mismo tiempo que realizan gestiones comunitarias para recaudar fondos. La madre ha manifestado su preocupación, ya que el tiempo transcurrido podría afectar la evolución del menor. Además, ha señalado que los efectos físicos de la craneosinostosis se han vuelto más evidentes, notándose en el tamaño de la cabeza del bebé y en sus cambios de humor, lo que subraya la urgencia de recibir atención médica adecuada.

La craneosinostosis es una condición que puede tener implicaciones serias en el desarrollo del niño si no se trata a tiempo, lo que hace que la espera por la atención médica sea aún más crítica para la familia.