Hospital del Cáncer avanza en su tramitación tras aprobación del Consejo de Monumentos, clave para su construcción en Recoleta

El futuro Hospital del Cáncer en Recoleta, un proyecto emblemático para la atención oncológica en Chile, avanza en su tramitación ambiental tras enfrentar diversas dificultades.

Este nuevo centro de salud, que se ubicará en terrenos del ex Hospital San José, contará con 249 camas y se extenderá sobre 40.500 metros cuadrados, de los cuales 1.866,07 metros cuadrados corresponden a una zona patrimonial. La iniciativa, que representa una inversión de 183 millones de dólares, tiene como objetivo concentrar la atención de pacientes oncológicos y ofrecer servicios de alta complejidad, incluyendo radioterapia, quimioterapia ambulatoria, hospitalización diurna, cuidados paliativos, y atención especializada en medicina física y rehabilitación.

Desde su inicio, el proyecto ha estado bajo evaluación en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) desde junio de 2024, enfrentando un proceso extenso de tramitación ante varios organismos públicos, entre ellos el Consejo Nacional de Monumentos (CNM). Este último ha sido crucial debido a que parte de las obras impactan en edificios y áreas declaradas como patrimonio histórico. La tramitación ha incluido la publicación de una segunda ronda de aclaraciones, conocida como Adenda N°2, que ha llevado al proyecto a una etapa decisiva: la evaluación de conformidad de los organismos involucrados, un paso esencial para obtener la aprobación ambiental.

Entre las exigencias planteadas por los organismos públicos se encuentra la creación de un jardín japonés y la conservación de ciertas especies de arácnidos, lo que ha generado críticas en torno a la denominada “permisología”. Para avanzar, se solicitó pronunciamiento a siete reparticiones públicas, incluyendo la Dirección General de Aguas (DGA) y la Seremi de Salud. El CNM, en una sesión extraordinaria realizada el 29 de diciembre, analizó el proyecto y se mostró conforme con la nueva Adenda, aunque dejó observaciones que deberán ser cumplidas, como la recuperación de un muro colindante con el Cementerio General y la gestión de posibles hallazgos patrimoniales prehispánicos durante las excavaciones.

Un aspecto importante que se aclaró fue el impacto vial asociado al funcionamiento del hospital. El proyecto cuenta con un Informe de Mitigación de Impacto Vial (IMIV) aprobado, lo que indica que no se anticipan efectos adversos significativos en los tiempos de desplazamiento en la zona.

El avance del Hospital del Cáncer ha generado satisfacción en el sector empresarial, aunque ha suscitado críticas en el ámbito político. La situación refleja la complejidad de la tramitación de proyectos de gran envergadura en Chile, donde la interacción entre desarrollo urbano y conservación patrimonial es un tema recurrente.