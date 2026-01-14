Crisis en el oficialismo: la absolución de Crespo reaviva tensiones por la Ley Naín-Retamal y sus implicancias políticas

La absolución de Claudio Crespo en el Caso Gustavo Gatica ha reavivado tensiones dentro del oficialismo chileno, especialmente en relación con la Ley Naín-Retamal. El 4° Tribunal Oral en Lo Penal de Santiago decidió absolver a Crespo, a pesar de que se demostró que dejó ciego al actual diputado electo Gustavo Gatica, lo que ha generado un nuevo quiebre entre los partidos que componen el gobierno.

La Ley Naín-Retamal, que permite la aplicación retroactiva de la presunción de racionalidad en el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de orden, ha sido un punto de controversia. Esta norma fue clave para la exculpación de Crespo, quien enfrentaba acusaciones de apremios ilegítimos. En respuesta a la decisión judicial, miembros del Frente Amplio y del Partido Comunista han dirigido críticas hacia el Partido Socialista, señalando que su apoyo a la ley ha contribuido a la impunidad de quienes cometen violaciones a los derechos humanos.

La diputada Daniela Serrano del Partido Comunista expresó que “la ley Naín-Retamal solo ha servido para darle impunidad a aquellos que no tienen pavor alguno para cegar a un manifestante en clara violación a sus derechos humanos”. Además, desde el Frente Amplio se emitió una declaración pública en la que se reafirmaron las advertencias realizadas durante la tramitación de la ley, que llevaron a su rechazo por parte de este bloque.

En defensa de su postura, el Partido Socialista respondió a las críticas, calificándolas de “injustas, infundadas y oportunistas”. Recordaron que la Ley Naín-Retamal fue impulsada por el gobierno de Gabriel Boric, quien la destacó como una de las 1.000 obras de su administración. “Fue el gobierno del Presidente Gabriel Boric el que solicitó su aprobación en el contexto del asesinato de funcionarios de las Fuerzas de Orden”, señalaron, añadiendo que el Ejecutivo decidió no vetar la ley y aceleró su promulgación para evitar que se presentaran recursos ante el Tribunal Constitucional.

El PS también cuestionó la postura del Frente Amplio y del Partido Comunista, sugiriendo que si consideraban la ley tan problemática, debieron haber votado en contra en lugar de abstenerse. La Ley Naín-Retamal, que ha sido objeto de debate, recibió el apoyo unánime de los senadores tras la aprobación del informe de la comisión mixta, lo que ha dejado satisfecho al sector empresarial, aunque ha generado descontento en el ámbito político.

En el contexto de esta controversia, el fiscal Hernán Libedinsky criticó la decisión del juez Mario Devaud, calificándola como “un tema sumamente cuestionable”. La situación actual refleja las divisiones internas en el oficialismo y la complejidad de las decisiones legislativas en un clima político tenso.