Una pareja mayor invita a una joven pareja a un lujoso restaurante en Madrid, donde se desata una conversación sobre la supervivencia ante un posible colapso mundial.

En un ambiente inicialmente relajado, la velada se torna tensa cuando los anfitriones revelan su intención de llevar a los jóvenes a un búnker subterráneo en construcción desde hace una década. Este refugio, diseñado para sobrevivir a la inminente destrucción del mundo, plantea una disyuntiva crucial: unirse a los elegidos para preservar la especie humana o permanecer con sus seres queridos y enfrentar la muerte. La narrativa explora el temor al colapso global, impulsado por la Inteligencia Artificial y las tecnologías, que podrían desencadenar guerras y caos.

El relato también aborda la aparición de un virus mortal en un sitio arqueológico de Etiopía, donde un científico, tras una excursión, regresa aparentemente contagiado. Este virus, altamente contagioso antes de mostrar síntomas y con una mortalidad alarmante, plantea un nuevo desafío para la humanidad. La historia, titulada “El fin según Lucy”, refleja el miedo colectivo a las epidemias, exacerbado por la experiencia reciente con el Covid-19 y la resistencia de algunos sectores de la población a colaborar en situaciones de crisis.

Otro relato, “Hamelín”, narra la historia de una investigadora de modelos predictivos que, en el apogeo de su carrera, decide desaparecer tras descubrir algo que la lleva a prepararse para la destrucción de la humanidad. Aislada en el sur de Chile, se enfrenta a inteligencias que han coexistido con los humanos, pero que están fuera del sistema, generando caos en el mundo.

El autor, Julio Rojas, en su obra “El problema del fin del mundo”, combina realidad y ficción para explorar miedos atávicos relacionados con avances tecnológicos descontrolados, enfermedades y seres externos. Con un estilo absorbente, Rojas invita a los lectores a reflexionar sobre la urgencia de actuar ante la inminente crisis global, instando a la sociedad a salir de un estado de apatía y a tomar medidas significativas.

La obra, publicada por Penguin Random House en enero de 2026, busca despertar la conciencia colectiva y motivar a la acción frente a los desafíos que enfrenta la humanidad.