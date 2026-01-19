Marcel se pronuncia sobre el desafío de Jorge Quiroz como nuevo ministro de Hacienda: “Se requiere humildad y responsabilidad”

A pocas horas de que el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, anuncie su gabinete, el ex ministro de Hacienda, Mario Marcel, se pronunció sobre la inminente designación de su sucesor, el economista Jorge Quiroz. Marcel, en una conversación con el programa Turno, expresó sus deseos de éxito y humildad para quien asuma el cargo, destacando la complejidad de liderar las finanzas públicas del país.

Marcel, quien ocupó el cargo hasta el final del gobierno de Gabriel Boric, no mostró objeciones personales hacia Quiroz, a pesar de las controversias que lo rodean, especialmente su vinculación con casos de colusión en el sector de los pollos y medicamentos. “No, él es un economista que tiene una trayectoria larga, que ha hecho distintas cosas en su vida y cómo eso se relaciona con el cargo que vaya a ejercer, si es que así se ratifica mañana”, comentó Marcel, enfatizando que la evaluación de Quiroz corresponde al presidente electo.

El ex ministro también se distanció de juicios anticipados sobre su sucesor, subrayando que el rol de ministro de Hacienda es más complicado de lo que parece. “No me gustan los ministros que empiezan altiro a opinar de sus sucesores. Uno sabe lo difícil que es ejercer este cargo, es mucho más difícil de lo que parece, porque cuando se habla del dueño de la billetera fiscal parece que uno tuviera casi magia en las manos”, afirmó.

La figura de Quiroz ha sido objeto de críticas, especialmente por parte de la ex candidata presidencial Jeannette Jara, quien ha manifestado su oposición a su nombramiento, señalando su implicación en los casos de colusión. A pesar de este debate, Marcel mantuvo un tono institucional y concluyó con un mensaje de apoyo: “A quien quiera que ejerza ese cargo, le deseo suerte y humildad, porque creo que este es un cargo en el que se requiere humildad para entender que por mucho poder o responsabilidades que tenga, para quien está trabajando es para el país”.

En el contexto político actual, la designación de Quiroz como nuevo ministro de Hacienda será un tema de gran interés, dado el impacto que tendrá en la gestión económica del nuevo gobierno de Kast. La expectativa sobre el gabinete se mantiene alta, y se espera que el anuncio oficial se realice en las próximas horas.