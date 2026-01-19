Alerta meteorológica en el norte de Chile: Se anticipan tormentas eléctricas y lluvias intensas de hasta 20 mm esta semana

La Dirección Meteorológica de Chile ha emitido alertas y avisos para el norte del país debido a la llegada de precipitaciones y tormentas eléctricas, fenómenos que se prevén a lo largo de esta semana por la influencia de una condición atmosférica conocida como ‘Alta de Bolivia’.

Según la información proporcionada por la entidad meteorológica, las alertas se activan cuando se anticipan fenómenos meteorológicos de severidad fuerte, que podrían representar riesgos para la población. Por su parte, los avisos se emiten para fenómenos de severidad moderada, que también pueden ser potencialmente peligrosos.

Para la Cordillera de la región de Arica y Parinacota, se ha declarado una alerta por “precipitaciones moderadas a fuertes en corto periodo de tiempo”, que estará vigente desde la tarde del lunes 19 hasta la noche del miércoles 21 de enero. Durante este periodo, se espera que caigan entre 10 y 20 milímetros de lluvia.

Además, se ha emitido un aviso por “precipitaciones normales a moderadas” que afectará a la precordillera de Arica y Parinacota, así como a la precordillera y Cordillera de Tarapacá y la Cordillera de Antofagasta, desde la tarde del lunes hasta la noche del miércoles. Los montos de lluvia pronosticados son los siguientes: en la precordillera de Arica y Parinacota se esperan entre 6 y 12 mm; en la precordillera de Tarapacá, entre 6 y 12 mm; y en la Cordillera de Tarapacá y Antofagasta, entre 10 y 15 mm.

Asimismo, se ha emitido un aviso por posibles tormentas eléctricas que estará vigente desde la tarde del lunes hasta la noche del sábado 24 de enero, abarcando desde la región de Arica y Parinacota hasta Atacama. En la precordillera y Cordillera de Arica y Parinacota y Tarapacá, se prevé la ocurrencia de tormentas eléctricas durante los seis días de vigencia de la medida. En la Cordillera de Antofagasta, las tormentas eléctricas se registrarán en la zona precordillerana desde el jueves hasta el sábado, mientras que en Atacama se espera que ocurran solo el lunes.

La Dirección Meteorológica de Chile recomienda a la población estar atenta a las actualizaciones y tomar precauciones ante estos fenómenos meteorológicos que podrían afectar la seguridad y el bienestar de las personas.