Condenan a 16 años de prisión a hombre que mató por robar mochila en Pudahuel, otro cómplice sigue prófugo

Un hombre ha sido condenado a 16 años de prisión por un robo con homicidio ocurrido en Pudahuel, Santiago, en enero de 2024.

El Primer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago dictó la sentencia contra el acusado, quien, junto a otros dos cómplices, atacó a la víctima en la intersección de avenida Teniente Cruz con avenida San Pablo. Durante el asalto, el hombre fue agredido con un cuchillo, lo que le causó una herida en el costado izquierdo del pecho. A raíz de esta agresión, los delincuentes sustrajeron una mochila negra que contenía varias pertenencias, incluyendo zapatillas de la marca Nike, un perfume de Jean Paul Gaultier y un buzo negro.

Lamentablemente, la víctima falleció a causa de la herida infligida por los agresores. Este caso se suma a otro similar, ya que el año anterior, el tribunal había condenado a uno de los otros implicados en el delito a 15 años y un día de cárcel, aunque este individuo se encuentra actualmente prófugo de la justicia.

El Poder Judicial ha destacado que el delito de robo con homicidio conlleva penas severas, que oscilan entre el presidio mayor en su grado máximo y el presidio perpetuo calificado, reflejando la gravedad de este tipo de crímenes en la legislación chilena.