Presidente de Perú, José Jerí, en la mira de destitución por reuniones secretas con empresario chino cuestionado

El presidente interino de Perú, José Jerí, se encuentra en el centro de una controversia que podría llevar a su destitución, tras revelaciones sobre reuniones clandestinas con un empresario chino.

Según informa el diario La República, el Congreso de Perú está recolectando firmas para presentar una Moción de Vacancia contra Jerí, mientras que otros legisladores están considerando una Moción de Censura contra la Mesa Directiva. La polémica surgió después de que un reportaje de televisión revelara que el 26 de diciembre, Jerí llegó encapuchado a un restaurante de Lima, propiedad del empresario Zhihua Yang, lo que generó sospechas sobre la naturaleza de su visita.

Jerí, quien asumió la presidencia interina en octubre de 2023 tras la destitución de Dina Boluarte, inicialmente justificó su presencia en el restaurante como parte de una invitación para discutir los preparativos del “Día de la Amistad entre China y Perú”. Sin embargo, posteriormente admitió que estuvo acompañado por su ministro del Interior, Vicente Tiburcio.

La situación se complicó aún más cuando el 6 de enero, Jerí fue visto en una tienda de productos chinos de Yang, que había sido clausurada por las autoridades municipales horas antes. Imágenes de cámaras de seguridad mostraron al presidente interactuando con Yang, lo que ha suscitado críticas y comparaciones con el exmandatario Pedro Castillo, quien también fue objeto de controversias por reuniones no registradas con empresarios.

Al enterarse de que las imágenes de su visita a la tienda serían divulgadas, Jerí publicó un video en redes sociales reconociendo su presencia en el local y admitiendo que no actuó de manera adecuada, aunque reiteró que no estaba involucrado en actividades ilícitas. Se ha especulado que la reunión en el restaurante podría haber estado relacionada con un contrato para instalar cámaras de vigilancia en el transporte urbano, un proyecto que podría adjudicarse sin concurso público debido a la situación de emergencia por la inseguridad.

Zhihua Yang, el empresario en cuestión, está vinculado a varios negocios, incluyendo una hidroeléctrica y una empresa de construcción, y su relación con el entorno político ha sido objeto de escrutinio, especialmente por su conexión con el hermano de la expresidenta Boluarte, quien enfrenta procesos judiciales. Este escándalo ha reavivado el debate sobre la transparencia y la ética en la política peruana, en un contexto donde la confianza en las instituciones está en juego.