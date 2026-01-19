Nuevos hallazgos en cabaña de Julia Chuñil: sangre humana y herramientas clave en investigación de su desaparición

Durante el día de hoy, la Fiscalía de Chile ha reportado avances significativos en la investigación sobre la muerte y desaparición del cuerpo de la activista medioambiental Julia Chuñil.

Tatiana Esquivel, la fiscal encargada del caso, ha confirmado el hallazgo de restos de sangre humana en la cabaña donde residía Chuñil, así como la recuperación de diversas herramientas que serán analizadas como parte del proceso pericial. En una declaración, Esquivel indicó que “el trabajo pericial que hoy día se ha realizado ha permitido, en algunos lugares de interés, encontrar muestras de sangre humana que fueron señaladas ante los ministros de la Corte por ser un antecedente que ha ido surgiendo en estos días”.

Uno de los descubrimientos más relevantes se produjo en una bodega dentro del domicilio de Chuñil, donde se encontraron varias manchas que, según los peritos, podrían corresponder a un patrón de proyección. Además, se recuperaron un hacha y un machete, que ahora forman parte de la evidencia recopilada.

En el contexto de esta investigación, los hijos de Julia Chuñil, quienes son los principales imputados en el caso, han cuestionado los nuevos hallazgos. La defensa argumenta que la resolución judicial que mantiene a los dos hijos en prisión preventiva no se ajusta a la realidad de su participación en los hechos. La abogada defensora ha señalado que “se descartó la existencia de maltrato habitual y también la existencia de violencia en contra de la presunta víctima de robo”.

La audiencia de juicio oral contra la ex alcaldesa de Maipú está programada para el 2 de febrero, lo que añade un nuevo elemento a la complejidad del caso. La investigación continúa en curso, con la Fiscalía trabajando en la recopilación de más pruebas y testimonios que puedan esclarecer los hechos relacionados con la desaparición de Julia Chuñil.