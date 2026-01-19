Mr. Bungle suspende concierto en Concepción por incendios forestales: Mike Patton expresa su apoyo a las comunidades afectadas

La banda Mr. Bungle ha decidido cancelar su concierto programado en Concepción debido a los incendios forestales que afectan a la Región del Biobío. El recital estaba previsto para el 22 de enero en el Gimnasio Municipal de la ciudad, pero la agrupación optó por suspender el evento en consideración a la grave situación que enfrenta la comunidad.

En un comunicado emitido recientemente, el grupo, liderado por Mike Patton, enfatizó que “en este momento de catástrofe la prioridad es la seguridad de la comunidad, el respeto y el acompañamiento hacia quienes sufren esta tragedia”. Además, expresaron su solidaridad con las localidades más impactadas por el avance del fuego, incluyendo Penco, Tomé, Lirquén, Palomares, Laja, Nacimiento y Concepción. La banda destacó la fortaleza histórica de estas comunidades y manifestó su deseo de que la recuperación de las viviendas y del entorno natural se lleve a cabo lo más pronto posible.

Respecto a las entradas ya adquiridas para el concierto, Mr. Bungle informó que el proceso de devolución se realizará de manera automática, sin que el público deba realizar gestiones adicionales.

Mike Patton, el vocalista de la banda, ha mantenido un vínculo especial con Chile desde los años 90, visitando el país en diversas ocasiones con diferentes proyectos musicales, como Faith No More, Tomahawk y presentaciones especiales con Fantômas. Su presencia en Chile es notable, ya que ha sido visto en lugares emblemáticos del país, como en 2013, durante Lollapalooza, cuando visitó el Persa Biobío, donde se tomó fotos, compró música y hasta se cortó el cabello. En 2010, tuvo un encuentro memorable con Don Francisco en la Teletón, donde lo llamó “Don Corleone”, un apodo que surgió tras conocer la fama del presentador chileno a través del escritor Alberto Fuguet, con quien Patton ha mantenido una amistad desde 1991.