Ministerio de Energía establece nuevo Valor de Inversión de US$3,2 millones para ampliación de línea Las Vegas-Esperanza

El Ministerio de Energía de Chile ha emitido el Decreto Exento N°330, que establece un nuevo Valor de Inversión y actualiza el cronograma para la ampliación de la línea de transmisión “Aumento de Capacidad Línea 1×110 kV Las Vegas-Esperanza”.

El nuevo Valor de Inversión (V.I.) para esta obra se ha fijado en 3,2 millones de dólares, lo que resulta en un Valor Anual de la Transmisión por Tramo (V.A.T.T.) de 376.802 dólares. Este monto se desglosa en una Anualidad del Valor de Inversión (A.V.I.) de 291.032 dólares, un Costo de Operación, Mantenimiento y Administración (C.O.M.A.) de 51.506 dólares, y un Ajuste por Efecto de Impuesto a la Renta (A.E.I.R.) de 34.262 dólares.

El ajuste en el Valor de Inversión se realiza en el marco del mecanismo de revisión establecido por el artículo segundo transitorio de la Ley N°21.721 de 2024, que permite la revisión de los valores de obras adjudicadas antes de la promulgación de dicha ley. Además, el decreto actualiza los plazos de cumplimiento para la empresa adjudicataria, estableciendo que la obra de ampliación debe estar completamente construida y en operación a más tardar el 17 de mayo de 2026. El plazo total para la construcción se ha fijado en 47 meses.

Finalmente, el Ministerio de Energía ha ordenado notificar a la empresa adjudicataria para que proceda a modificar o renovar las garantías asociadas a la ejecución y operación de la obra, que beneficiará a Alfa Transmisora de Energía S.A.