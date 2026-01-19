Escándalo en la final de la Copa de África: jugadores marroquíes intentan robar la toalla del arquero senegalés Mendy

Este domingo se llevó a cabo la final de la Copa de África, donde Senegal se enfrentó a Marruecos en un partido lleno de tensión y controversia. Senegal, liderado por su estrella Sadio Mané, buscaba consagrarse campeón, mientras que Marruecos, que había alcanzado el cuarto puesto en el último Mundial, aspiraba a llevarse el título continental.

El encuentro, disputado en un ambiente electrizante, se mantuvo sin goles hasta los minutos finales. En el minuto 90+2, Senegal parecía haber anotado el primer gol del partido, pero la celebración fue interrumpida por el árbitro, quien anuló la jugada por una falta previa. En el tiempo de descuento, específicamente en el minuto 90+8, se sancionó un penal a favor de Marruecos tras una dudosa falta en el área, lo que generó un fuerte descontento en el equipo senegalés, que incluso abandonó temporalmente el campo en protesta.

Tras unos minutos de tensión, los jugadores senegaleses regresaron al terreno de juego para continuar el partido. Brahim Díaz se encargó de ejecutar el penalti, pero su intento fue detenido sin problemas por el arquero senegalés Édouard Mendy, quien mostró su calidad al desviar el tiro. Esto llevó el partido a tiempo extra, donde la situación se tornó aún más dramática.

Apenas comenzado el tiempo extra, Pape Gueye aprovechó un error en la salida del equipo marroquí y, con un potente disparo, anotó el gol que le dio a Senegal el ansiado título de la Copa de África. Este gol fue el resultado de una jugada rápida y efectiva que dejó sin opciones al portero Bono.

La final también estuvo marcada por un incidente peculiar que se volvió viral en las redes sociales. Durante el partido, algunos jugadores marroquíes intentaron robar la toalla utilizada por Mendy para secarse los guantes, lo que generó una situación caótica en la que el portero suplente de Senegal, Yehvan Diouf, tuvo que intervenir para proteger la toalla. En los videos que circularon, se observa cómo Diouf se enfrentó a varios jugadores marroquíes, incluso tirándose al suelo para evitar que le quitaran el implemento, lo que desató una ola de indignación en las redes sociales, donde muchos pidieron sanciones para la selección marroquí por su conducta antideportiva.

Con este triunfo, Senegal se consagra campeón de la Copa de África, logrando un hito importante en su historia futbolística, mientras que Marruecos se enfrenta a críticas por su comportamiento en el partido.