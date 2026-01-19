Javier Correa responde a críticas con doblete y desafía: ‘Hay que pelarse el ojete para estar acá’

Javier Correa, delantero de Colo Colo, respondió a las críticas tras anotar un doblete en un amistoso contra Alianza Lima, a pesar de la derrota de su equipo.

En un encuentro disputado en la Serie Río de La Plata, Colo Colo cayó 2-3 ante Alianza Lima, pero Correa utilizó la ocasión para defender su rendimiento. “La verdad es que se habla mucho de mí”, expresó el jugador en una declaración improvisada tras el partido. Con su característico estilo desafiante, añadió: “Me lo tomo con calma y tranquilidad, porque sé que hay muchos que quieren estar en este lugar, pero hay que pelarse el ‘ojete’ para estar acá y yo me lo pelé. Que sigan hablando, no me interesan”.

A pesar de la derrota, Correa mostró su satisfacción por haber regresado al gol, lo que consideró más relevante que el resultado del partido. Posteriormente, el delantero compartió en sus redes sociales una imagen celebrando uno de sus goles, acompañada de un emoji que sugería silencio, lo que interpretó como un nuevo desafío a sus críticos.

Los aficionados de Colo Colo, a través de las redes sociales, han expresado su deseo de que Correa mantenga este nivel de rendimiento en los partidos oficiales, ya que su efectividad ha sido un tema de discusión desde su llegada al club. La actuación de Correa en este amistoso podría ser un indicativo de lo que los hinchas esperan de él en el futuro.

Colo Colo se prepara para continuar su participación en la Serie Río de La Plata, donde buscará mejorar su desempeño en los próximos encuentros.