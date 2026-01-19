Incendios forestales en Ñuble y Bío Bío: 19 muertos y más de 1.500 damnificados, herramienta permite monitoreo en tiempo real

Los incendios forestales en las regiones de Ñuble y Bío Bío han dejado un saldo trágico de 19 muertos y más de 1.530 damnificados hasta el 19 de enero, con 325 viviendas destruidas.

Los siniestros, que han arrasado más de 35 mil hectáreas, han llevado a que alrededor de 630 personas se encuentren en albergues tras perder sus hogares. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, informó que actualmente hay 77 aeronaves desplegadas en la lucha contra las llamas, en el marco de la última reunión del Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid).

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) ha implementado una nueva herramienta en su página web que permite a los ciudadanos monitorear en tiempo real la ubicación de los incendios forestales en el país. Esta herramienta incluye un mapa interactivo que clasifica las emergencias en diferentes estados: Bajo observación, Controlado, En combate, Extinguido y Foco. Además, cuenta con un “botón rojo” que identifica áreas con alta probabilidad de ignición y propagación de incendios, basado en criterios de velocidad del viento y probabilidad de ignición.

Los incendios en Ñuble y Bío Bío son en su mayoría de origen humano y se ven exacerbados por condiciones climáticas adversas, como altas temperaturas y sequías prolongadas, así como la falta de cortafuegos en extensas zonas de vegetación. La Conaf ha destacado la importancia del monitoreo constante y el acceso a información actualizada para gestionar los recursos necesarios en la extinción de los incendios y para implementar medidas preventivas.

Por otro lado, Google ha desarrollado un sistema que utiliza imágenes satelitales y algoritmos de inteligencia artificial para rastrear los límites de los incendios forestales, permitiendo a las comunidades y al tráfico evitar áreas de peligro.

En el contexto de estos incendios, la fiscal regional Nayalet Mansilla ha declarado que no hay investigaciones que indiquen intencionalidad en los siniestros en Ñuble. La situación sigue siendo crítica, y las autoridades continúan trabajando para controlar los incendios y asistir a los afectados.