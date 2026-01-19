PDI despliega veterinarios de su Brigada Canina en Lirquén para atender animales afectados por devastadores incendios forestales

Los incendios forestales en las regiones de Ñuble y Biobío han dejado un impacto devastador no solo en la población humana, sino también en la fauna local, que ha sufrido lesiones que requieren atención veterinaria urgente.

Ante esta situación, la Policía de Investigaciones (PDI) ha intervenido en la emergencia, movilizando a su Brigada Canina y un equipo multidisciplinario para brindar apoyo en las áreas afectadas. En particular, en Lirquén, un sector de la comuna de Penco que ha sido severamente golpeado por el fuego, se ha establecido una zona de atención veterinaria donde se están proporcionando primeros auxilios a animales heridos, incluyendo perros y gatos, que presentan principalmente quemaduras.

La subprefecta Pamela Córdova, jefa de la Brigada Canina, destacó la importancia de la presencia de la PDI en esta crisis, afirmando que “es fundamental estar presentes y colaborando en esta emergencia”. Además, Córdova mencionó que el equipo cuenta con tres guías caninos y sus respectivos perros, quienes están disponibles para apoyar en diversas labores, incluyendo la búsqueda de personas y el trabajo del Laboratorio de Criminalística.

Los veterinarios de la Brigada Canina están trabajando para atender a los animales heridos y, tras la atención inicial, se procederá a su traslado a albergues habilitados para su recuperación. Esta acción forma parte de un esfuerzo más amplio para mitigar los efectos de los incendios en la región, que han llevado a la activación de protocolos de emergencia y evacuación por parte de las autoridades locales.