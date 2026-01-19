BTS cambia las fechas de sus conciertos en Chile: Ahora se presentarán el 15 y 16 de octubre de 2026

La popular boyband surcoreana BTS ha anunciado un cambio en las fechas de sus conciertos en Chile, programados para el 15 y 16 de octubre de 2023, en el marco de su gira mundial.

El anuncio se realizó el pasado 13 de enero, sorprendiendo a sus seguidores, quienes esperaban ver a RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook en el país en las fechas inicialmente previstas del 16 y 17 de octubre. Sin embargo, una actualización en el sitio web oficial de BTS confirmó que los conciertos se llevarán a cabo un día antes de lo esperado.

Este ajuste en el calendario no solo afecta a Chile, sino que también se ha implementado en otros países de Latinoamérica y en el resto del mundo. Aunque por el momento solo se han confirmado dos fechas para el país, existe la especulación entre los fans, conocidos como ARMY, de que podrían añadirse más fechas si las entradas se agotan rápidamente durante la venta.

Hasta el momento, Universal Music Group no ha emitido un comunicado oficial respecto a la venta de entradas, las preventas o el lugar donde se realizarán los conciertos. La expectativa entre los seguidores de BTS sigue creciendo, a medida que se acercan las nuevas fechas de presentación.

El cambio de fechas ha generado un gran revuelo en las redes sociales, donde los fans han expresado su emoción y sorpresa. Un usuario en Twitter compartió: “MODIFICARON FECHAS EN LATAM!! Chile antes era el 16 y 17, ahora es el 15 y 16!! #BTS_WORLDTOUR”.

BTS, que ha alcanzado un éxito global sin precedentes, continúa su gira mundial, que incluye múltiples paradas en diferentes países, y los fans chilenos están ansiosos por ver a sus ídolos en el escenario.