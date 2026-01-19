CDE solicita 37 años de cárcel para Cathy Barriga por mal manejo de fondos públicos en Maipú

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) ha solicitado una pena de hasta 37 años de prisión para Cathy Barriga, ex alcaldesa de Maipú, en el marco de una acusación particular presentada en el 9° Juzgado de Garantía de Santiago.

La solicitud del CDE, que fue reportada por el diario La Tercera, se basa en la supuesta administración irregular de fondos públicos por parte de Barriga, quien habría manejado recursos sin el control adecuado durante su gestión. El fiscal Marcelo Chandía ha argumentado que la pena solicitada es más severa que la que propone el Ministerio Público, lo que refleja la gravedad de las acusaciones.

Según la acusación, Cathy Barriga habría establecido una estructura financiera diseñada para eludir los controles internos, además de implementar una política que liberaba de manera artificial recursos destinados a programas y eventos, sin contar con el financiamiento real necesario. El CDE ha estimado que el perjuicio fiscal causado por estas acciones supera los 32 mil millones de pesos, debido a la sobre ejecución del gasto, la ocultación de obligaciones financieras, la eliminación de deudas y el mal uso de certificados.

La audiencia de preparación del juicio oral contra Barriga está programada para el 2 de febrero, donde se presentarán las acusaciones tanto del CDE como de la Fiscalía Oriente y otros querellantes. En este proceso, la ex alcaldesa enfrenta un riesgo de 23 años de prisión efectiva, lo que subraya la seriedad de las imputaciones en su contra.