Incendios devastan el sur de Chile: se quema la casa del querido cantautor Luis “Poncho” Venegas

Los devastadores incendios en el sur de Chile han causado la destrucción de numerosas viviendas, incluyendo la del reconocido cantautor Luis “Poncho” Venegas, quien es un destacado ganador del Festival de Viña del Mar.

Luis Venegas, que reside en la ruta hacia Florida, ha perdido su hogar debido a las llamas que han arrasado la zona. En un video que compartió con sus allegados y al que tuvo acceso La Hora, se observa la magnitud de la tragedia, donde solo la chimenea de su casa permanece en pie tras el siniestro.

En la actualidad, el cantautor se encuentra en la casa de su hermana en Penco, donde está tratando de sobrellevar este difícil momento. Venegas es conocido por su exitosa carrera musical, destacándose por la composición de la canción “De cara al viento”, que fue interpretada por Luz Eliana y logró el tercer lugar en la competencia internacional del Festival de Viña del Mar en 1977, además de recibir el premio a la artista más popular y el reconocimiento al mejor arreglo orquestal para Horacio Saavedra.

Asimismo, su tema “Ahí va José”, interpretado por Osvaldo Díaz, le otorgó el premio al Mejor Intérprete Nacional en 1970. La situación de los incendios en el sur de Chile ha generado una gran preocupación en la población, con miles de hectáreas consumidas y un impacto significativo en las comunidades afectadas.