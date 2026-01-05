Despidieron a Juan José Lavín y a su equipo de Todo Va a Estar Bien tras grabar un emotivo último capítulo

El canal Vía X ha decidido dar por finalizado el programa “Todo Va a Estar Bien”, lo que ha llevado al despido de su animador Juan José Lavín y de todo el equipo del show.

En un giro inesperado, el canal hizo que el equipo grabara un último episodio, en el que Lavín, de 59 años, se despidió de los televidentes sin que aparentemente se les hubiera informado previamente sobre la cancelación del programa. Durante la emisión, que se transmitió en vísperas de Año Nuevo, Lavín estuvo acompañado por el comentarista Pablo Flamm. En un ambiente festivo, el animador cerró el programa con un gorro y guirnaldas, expresando: “Nos vamos a ir, se nos fue, se nos acabó el tiempo… Nos falta poquito para irnos de este 2025… Nos vamos bailando… ¿Qué día nos vemos?… ¡El lunes! Nos vemos el próximo año.”

Lavín, quien asumió la conducción del programa en marzo de 2025, había logrado conectar con la audiencia a través de su sentido del humor y su capacidad para abordar temas de actualidad. En su despedida, agradeció a los televidentes y les deseó lo mejor para el año que se avecina, afirmando: “Señoras y señores, ha sido un gusto estar con ustedes este año. Así es que a despedirnos con los mejores deseos para ustedes, para su familia, para el país en lo que se viene. Que sea todo mejor en este 2026 que se inicia en un ratito más. Un abrazo mío, de todo el equipo, y nos reencontramos, si Dios quiere, el próximo lunes.”

Además de Lavín, al menos dos profesionales más y un par de músicos que formaban parte del programa también fueron despedidos. La decisión de cancelar “Todo Va a Estar Bien” marca un cambio significativo en la programación del canal, que ha estado buscando nuevas propuestas para atraer a su audiencia.