José Antonio Kast será proclamado Presidente electo de Chile este lunes en ceremonia oficial del Tricel en Santiago

José Antonio Kast será proclamado este lunes como Presidente electo de Chile por el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), tras su victoria en la segunda vuelta electoral del 14 de diciembre, donde obtuvo el 58,16% de los votos, lo que equivale a 7,2 millones de sufragios, el porcentaje más alto desde 1989 y el mayor número de votos en la historia presidencial del país.

La ceremonia de proclamación está programada para las 12:00 horas en la sede del Tricel en Santiago, donde se formalizará su elección como nuevo Mandatario. Kast, de 59 años y fundador del Partido Republicano, ha estado preparando su agenda de gobierno, que incluye una reunión con la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), el principal gremio empresarial de Chile, programada para el martes.

Además, el presidente electo tiene previsto viajar a Perú para reunirse con el presidente interino José Jerí, con quien mantuvo una conversación telefónica el pasado domingo. La conformación de su gabinete ha generado un intenso debate interno, con presiones de diferentes sectores y la negativa de algunos miembros de Chile Vamos e independientes a aceptar cargos ministeriales.

Mara Sedini, vocera de la oficina presidencial de Kast, declaró que “el presidente electo ha sido superclaro en que este no será un gobierno de cuoteos y él va a elegir a las personas que, a su parecer, son claves para llevar a cabo sus desafíos”. La proclamación de Kast marca un hito en la política chilena, dado el contexto de su elección y las expectativas que genera su futuro gobierno.