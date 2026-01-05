Motociclista arriesga la vida de una niña al transportarla ilegalmente en la Ruta 5 Sur, indignación en redes

Un video que circula en redes sociales ha revelado una situación peligrosa en la Ruta 5 Sur, donde un motociclista transportaba a una niña como pasajera, incumpliendo la normativa de seguridad vigente.

El registro, que fue enviado a Megadenuncias, muestra al motociclista viajando hacia el sur por la autopista, comenzando su trayecto en la altura de Toesca y finalizando cerca del Centro de Justicia. Durante aproximadamente dos minutos, la menor permanece en la motocicleta, lo que ha generado preocupación entre los usuarios de la vía y las autoridades.

Según la legislación chilena, la edad mínima para que un menor pueda ser transportado como pasajero en motocicletas es de 12 años. En el video, se estima que la niña no cumple con este requisito, lo que plantea serias dudas sobre la legalidad del traslado. Además, el video sugiere que la motocicleta podría no cumplir con otras normativas de seguridad, como la obligación de que los pies del pasajero se mantengan en los reposapiés traseros y que el vehículo esté homologado para llevar a más de una persona.

Aunque la menor aparece usando un casco, que es un elemento de seguridad obligatorio, esto no es suficiente para garantizar su seguridad en un vehículo de dos ruedas, especialmente en una autopista donde las velocidades pueden ser elevadas. La situación ha suscitado un debate sobre la responsabilidad de los conductores y la necesidad de reforzar las normativas de seguridad para el transporte de menores en motocicletas.

Este incidente se suma a otros casos recientes que han puesto de relieve la importancia de la seguridad vial y el cumplimiento de las normativas de tránsito en Chile, donde la protección de los más vulnerables, como los niños, es un tema de creciente preocupación.