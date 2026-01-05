Cobreloa refuerza su plantilla con el regreso de Felipe Fritz, un jugador versátil y con gran pegada

Cobreloa ha confirmado la incorporación de Felipe Fritz como su sexto refuerzo para la próxima temporada, tras una campaña en la que estuvo cerca de ascender a Primera División.

El club, a través de sus redes sociales, anunció que Fritz, quien ya había sido parte del equipo en 2018, se une nuevamente a la plantilla. El futbolista chileno es reconocido por su potente disparo de media distancia y su habilidad para ejecutar penales, además de su versatilidad para jugar en toda la banda izquierda.

En la temporada 2025, Fritz tuvo una destacada actuación en Deportes Limache, donde participó en 20 partidos del Torneo Nacional, de los cuales seis fueron como titular, logrando marcar dos goles. Su trayectoria incluye pasos por importantes clubes chilenos como Universidad de Concepción, Unión Española y Colo Colo.

Con la llegada de Fritz, Cobreloa continúa reforzando su equipo, sumándose a los fichajes previos de Diego García, Bastián San Juan, Diego Tapia, Tomás Aránguiz, Jorge Paul Gatica y Matías Sandoval, en un esfuerzo por mejorar su desempeño en la próxima temporada.