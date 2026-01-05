Junior Marabel se despide de Palestino con emotivo mensaje y agradecimientos tras dos años inolvidables en el club

Junior Marabel, delantero paraguayo, anunció su salida del club Palestino tras dos años de permanencia, expresando su agradecimiento a través de sus redes sociales.

En su mensaje, Marabel destacó: “Tino querido, muchísimas gracias por estos dos años maravillosos en el club. Dirigentes, utileros, área médica, coordinador y gente de la cocina, la verdad es que me hicieron sentir especial en todo”. Además, el jugador añadió que siempre llevará a las personas del club en su corazón y que espera volver a cruzarse con ellos en el futuro.

Durante la temporada 2025, Marabel tuvo un desempeño notable, anotando un total de 13 goles en competiciones como el Torneo Nacional, la Copa Chile y la Copa Sudamericana. Su pase pertenece a Unión de Santa Fe, aunque se especula que su próximo destino podría ser Sarmiento de Junín, lo que marcaría un nuevo capítulo en su carrera futbolística.