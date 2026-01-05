Universidad de Chile se acerca a un nuevo gran fichaje: Juan Martín Lucero, el goleador argentino que regresa al fútbol chileno

Universidad de Chile se encuentra a un paso de cerrar el fichaje del delantero argentino Juan Martín Lucero, quien se sumaría al equipo tras el reciente regreso de Eduardo Vargas.

Según información de Cooperativa, la operación para incorporar a Lucero está prácticamente finalizada, con solo algunos detalles pendientes para concretar su traspaso. Se espera que el jugador viaje a Santiago este martes para firmar su nuevo contrato con el club.

Lucero, quien tuvo un destacado paso por Colo Colo, anotó 24 goles en 39 partidos durante el año 2022, lo que le permitió ser transferido al club brasileño Fortaleza. Sin embargo, su tiempo en Brasil no fue tan exitoso, ya que en 2025 perdió la titularidad y solo logró marcar 11 goles en 51 encuentros. Ahora, llega a Universidad de Chile como jugador libre, tras haber rescindido su contrato con Fortaleza, que descendió a la segunda división.

Con este fichaje, Universidad de Chile busca fortalecer su delantera y dar un golpe significativo en el mercado de transferencias, consolidando su plantilla para la próxima temporada.