Latife Soto predice un oscuro futuro para Nicolás Maduro: “No lo pasará bien en la cárcel y será traicionado”

La tarotista Latife Soto realizó nuevas predicciones sobre el futuro de Nicolás Maduro, afirmando que el ex presidente de Venezuela fue traicionado por una mujer. Durante una entrevista con Primer Plano, mientras se encontraba de vacaciones en Punta del Este, Uruguay, Soto habló sobre su reciente acierto en la predicción del derrocamiento del líder chavista.

En su aparición en el programa “Podemos Hablar” el pasado viernes, Latife Soto había anticipado con precisión cómo Maduro sería capturado. En esta nueva conversación, la tarotista pronosticó que el futuro del ex mandatario incluye un juicio, así como una “lejanía y limpieza” en su entorno. “Él no lo va a pasar nada de bien y yo lo veo a él perdiendo la salud en esa cárcel”, declaró Soto, reafirmando su capacidad de prever eventos significativos.

Soto también mencionó que Estados Unidos posee numerosas escuchas telefónicas y pruebas que involucran a varios mandatarios cooperando con el país norteamericano. Según sus visiones, “Venezuela se ordena en un período de seis meses”, sugiriendo un cambio inminente en la situación política del país.

En cuanto a la traición que sufrió Maduro, Latife Soto identificó a Delcy Rodríguez como la responsable, afirmando que “ella traicionó a Maduro”. Además, predijo que Diosdado Cabello también enfrentará persecuciones y que podría negociar su situación. La médium advirtió que en los próximos seis meses podrían ocurrir “nuevas explosiones en el país, persiguiendo a esta gente”.

Por último, Latife Soto se refirió a la política internacional, señalando que Donald Trump considera que María Corina Machado es una figura que podría ser controlada, lo que le impide apoyarla abiertamente. “Hay una resistencia ahí, tratando de defender la soberanía”, concluyó la tarotista, dejando entrever un panorama complejo para la política venezolana en el futuro cercano.