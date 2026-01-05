Nicolás Maduro y Cilia Flores comparecerán en Nueva York por cargos de narcotráfico y corrupción este lunes

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, comparecerán este lunes ante un tribunal federal en Nueva York, enfrentando graves acusaciones de narcotráfico y corrupción.

El líder del chavismo y su pareja fueron arrestados en la madrugada del sábado en Caracas por fuerzas estadounidenses, en una operación sin precedentes que culminó con su traslado a Nueva York, donde actualmente se encuentran recluidos en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, una prisión federal de alta seguridad.

Maduro enfrenta cuatro cargos federales en Estados Unidos, que incluyen conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como conspiración para poseer esos artefactos en apoyo a actividades criminales. Además, se le acusa de colaborar con organizaciones criminales que han sido catalogadas como terroristas por el gobierno estadounidense. Por su parte, Cilia Flores está acusada de participar en operaciones logísticas y financieras que respaldan la misma estructura criminal, según documentos judiciales citados por medios de comunicación.

Ambos serán presentados ante el juez federal Alvin K. Hellerstein en Manhattan a las 12:00 hora local (14:00 hora de Chile). En situaciones similares, los acusados suelen ser sometidos a una lectura formal de los cargos, verificación de identidad y decisiones preliminares sobre la detención preventiva y la designación de abogados.

Maduro ya había sido imputado en marzo de 2020 en Manhattan, en un caso que surgió de una investigación de la DEA, donde se le acusaba de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas. La acusación más reciente, presentada el mismo día de su detención, amplía los cargos de 2020 y lo señala nuevamente como líder de una red de narcotráfico que, durante más de dos décadas, habría utilizado al Estado venezolano para introducir grandes cantidades de cocaína en Estados Unidos.

Esta nueva imputación también incluye a Cilia Flores y a uno de sus hijos, Nicolás Ernesto Maduro Guerra. En total, seis personas están imputadas en este caso, que incluye a figuras clave del chavismo como Diosdado Cabello, actual ministro del Interior, y Ramón Rodríguez Chacín, exministro del Interior, así como a Héctor Rusthenford Guerrero Flores, líder de la banda criminal Tren de Aragua.

El documento judicial sostiene que Maduro lideró el Cartel de los Soles, una organización de narcotráfico compuesta por altos mandos militares venezolanos. Según la acusación, esta organización no solo buscó enriquecerse y consolidar su poder político, sino que también pretendió “inundar” Estados Unidos de cocaína y utilizar la droga como un arma contra el país.

Estimaciones del Departamento de Estado indican que, hacia 2020, entre 200 y 250 toneladas de cocaína transitaban anualmente por territorio venezolano con destino a Estados Unidos. Los fiscales también mencionan alianzas con grupos como las FARC, el ELN, el cartel de Sinaloa, los Zetas y la banda criminal Tren de Aragua, así como el uso de pasaportes diplomáticos y rutas controladas por autoridades para facilitar el tráfico de drogas.