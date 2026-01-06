Juan Carlos Latorre urge a la DC retirar denuncia contra Frei por reunión con Kast para proteger futuro del partido

Juan Carlos Latorre, ex presidente de la Democracia Cristiana (DC), ha solicitado a su partido que retire la denuncia contra Eduardo Frei Ruiz-Tagle, tras su reunión con el presidente electo José Antonio Kast. En una carta dirigida a la militancia, Latorre advirtió que continuar con el proceso sancionatorio podría tener consecuencias irreparables para el futuro de la colectividad.

La misiva, enviada el pasado 31 de diciembre de 2025, destaca que la petición de retirar la denuncia ha sido respaldada por casi todos los expresidentes de la DC. Latorre enfatizó que la decisión de la directiva, liderada por Francisco Huenchumilla, de denunciar a Frei por su encuentro con Kast, ha llevado a la suspensión de la militancia del ex mandatario. “Reitero fraternalmente al presidente y secretaria nacional DC la petición de que retiren los antecedentes presentados por ellos al tribunal supremo y se termine la causa que se inició en contra del ex presidente Eduardo Frei”, escribió Latorre.

El ex timonel de la DC argumentó que continuar con este proceso, que considera de “muy dudosa y discutible procedencia”, no beneficiará al partido, sino que podría perjudicarlo gravemente. Además, Latorre hizo hincapié en que esta solicitud representa la voz de la gran mayoría de los militantes de la DC.

En su carta, Latorre también criticó la decisión de la DC de apoyar a la candidata del Partido Comunista, señalando que esto llevó a la colectividad a una “categórica derrota electoral”. Afirmó que solo unos pocos miembros asumieron responsabilidades en un gobierno que, según él, culminó su período de manera claramente derrotada.

La situación se produce en un contexto político tenso, donde la DC enfrenta desafíos internos y externos, y la relación con otros partidos de la coalición se encuentra en un punto crítico. La decisión de Latorre de hacer pública su postura refleja la preocupación por el rumbo del partido y su capacidad para mantener la unidad en un momento decisivo.